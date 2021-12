Wahrnehmung - Innehalten - Genießen

Irmgard Hargassner 1 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Rif vom Rifer Steg aus Richtung Untersberg

Diesen schönen Blick mit den dekorativ am Himmel verteilten und sich im Wasser spiegelnden Wolken konnte ich heute, am 1. Dezember, vom Rifer Steg aus mit Blick zum Untersberg genießen. Es gibt sie noch, des Schöpfers schöne Welt, die wir erhalten, beschützen und schätzen sollten. In Zeiten wie diesen ein Geschenk des Himmels in unmittelbarer Nähe. Vielleicht findet es auch Ihre Zustimmung.