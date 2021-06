Schödersee - Naturjuwel in den Hohen Tauern

Thomas Wirnsperger 472 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Hüttschlag

Derzeit zeigt sich der Schödersee (periodisch) randvoll. Im Sommer trocknet er gänzlich aus. Wer ihn so zu sehen bekommen will wie hier am Bild von gester 8:30, sollte ihn die nächsten Tage ansteuern. Der Weg zur Arlscharte steht derzeit bis zu ca. 70 cm unter Wasser, ein Ausweichen ist nur mühevoll durch die Latschenfelder möglich.