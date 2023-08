Anton Seifriedsberger 209 Fotos hochgeladen

Von August Hoffmann von Fallersleben stammt der Text des Kinderliedes vom Männlein im Walde (1843): Dieser Text trifft zwar nur teilweise auf das Männlein in Krimml zu, aber man denkt bei seinem Anblick sofort an diesen Liedtext: „Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit purpur rotem Mäntelein?“