"Plattenbischof" am Plattenkogel

Aufnahmeort Krimml

Der „Plattenbischof“ wurde vor 185 Jahren zum Gedenken an eine Visitationsreise des damaligen Fürsterzbischofs von Salzburg am Gipfel des 2040 m hohen Plattenkogels an der heutigen westlichen Landesgrenze von Salzburg aufgestellt und 1998 restauriert. Der Text auf der Tafel lautet: GEDENKSTEIN DER HÖCHSTVEREHRL. GEGENWART SE. DURCHLAUCHT FRIDRICH FÜRST. V. SCHWARZENBERG UND ERZBISCHOF ZU SALZBURG AM 4ten SEPT 1838