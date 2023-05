Kleiner Feuerfalter

Sonja Klinger 1623 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Mattsee

Obwohl der Kleine Feuerfalter zu den Bläulingen gehört, sind seine Vorderflügel auffällig orangerot gefärbt. Der Kleine Feuerfalter ist ein Bewohner eines großen Gebiets in der nördlichen Hemisphäre. Er kommt nicht nur in fast ganz Europa vor, sondern auch im nordöstlichen Teil Nordamerikas sowie in Nordafrika und in den gemäßigten Zonen Asiens bis hin nach Japan. https://nrw.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/tagfaltermonitoring/tagfalter-nrw/23239.html