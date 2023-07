Felbertauern: Widerstreit zwischen Naturschutz und Wirtschaft

Anton Seifriedsberger 196 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Mittersill

Der Felbertauern, ein seit der Römerzeit genutzter Übergang über die Hohen Tauern, trennt die Venedigergruppe von der Granatspitzgruppe und die Bundesländer Salzburg und Tirol (Osttirol). Die Trasse einer 380-KV-Leitung zwischen Kaprun und Lienz vorbei an der St.Pöltner-Hütte ist gut erkennbar, ebenso die Fahrstraße zum ehemaligen Übertag-Scheelit-Abbau (heute Untertag-Abbau). Die moderne Felbertauernstraße, eine wichtige Nord-Süd-Straßenverbindung, führt durch das hier nicht sichtbare Amertal, einem Seitental des Felbertales, unter dem Hauptkamm hindurch. Am unteren Bildrand ist der Hintersee, ein beliebtes Ausflugsziel an der Grenze des Nationalparks Hohe Tauern sichtbar. Der markante Gipfel am oberen Bildrand ist der „Fast-Dreitausender“ Tauernkogel (2988 m).