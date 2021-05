Die Fischpredigt

Sonja Klinger 1149 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Neumarkt am Wallersee

Des Antonius von Padua Fischpredigt[8][9] Antonius zur Predigt Die Kirche find’t ledig! Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen! Sie schlag’n mit den Schwänzen! Im Sonnenschein glänzen! Im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen, glänzen! Die Karpfen mit Rogen seynd all’ hierher zogen, hab’n d’Mäuler aufrissen, sich Zuhörn’s beflissen! Kein Predigt niemalen den Fischen so g’fallen! Spitzgoschete[10] Hechte, die immerzu fechten, sind eilend herschwommen, zu hören den Frommen! Auch jene Phantasten, die immerzu fasten: die Stockfisch ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt niemalen den Stockfisch so g’fallen. Gut Aale und Hausen, die vornehme schmausen, die selbst sich bequemen, die Predigt vernehmen! Auch Krebse, Schildkroten, sonst langsame Boten, steigen eilig vom Grund, zu hören diesen Mund! Kein Predigt niemalen den Krebsen so g’fallen! Fisch große, Fisch’ kleine, vornehm’ und gemeine, erheben die Köpfe wie verständ’ge Geschöpfe! Auf Gottes Begehren die Predigt anhören! Die Predigt geendet, ein Jeder sich wendet. Die Hechte bleiben Diebe, die Aale viel lieben; die Predigt hat g’fallen. sie bleiben wie allen! Die Krebs’ geh’n zurücke, die Stockfisch’ bleib’n dicke, die Karpfen viel fressen, die Predigt vergessen, vergessen! Die Predigt hat g’fallen sie bleiben wie Allen, die Predigt hat g’fallen, hat g’fallen! (Text aus "Des Knaben Wunderhorn, vertont von Gustav Mahler)