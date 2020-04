Rudolf Roozen 734 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Saalfelden am Steinernen Meer

Gerling liegt zwischen Maishofen und Saalfelden am Steinernen Meer am Ostrand des Saalachtales und gehört zur Stadt Saalfelden am Steinernen Meer. Der Stadtteil besteht neben Kirche und Mesnerhaus aus ein paar Bauernhöfen, dem Gerlingerwirt und wenigen Einfamilienhäusern.Die gotische Kirche in Gerling ist dem hl. Gotthard geweiht.Die barocke Inneneinrichtung der Kirche weist einen Hauptaltar, zwei Seitenaltäre und eine Kanzel auf. der Turm auch in Gerling auf der rechten Seite der Kirche. Für seinen Bau wurde Tuffstein verwendet, aus dem auch das Kirchenportal gestaltet wurde.