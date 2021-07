Gretl im Busch

PEJO WUERTI 423 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Saalfelden am Steinernen Meer

Der Name Gretel im Busch entstammt fol­gen­der Sage: Die Tochter eines reichen Mannes liebte einen armen Bauernsohn. Doch ihr Vater verbot die Verbindung. Die Tochter hielt dennoch nach ihrem Liebsten Ausschau, und auch der Bauernsohn sah sie so lange an, bis sie beide zu Blumen verwandelt wurden: Gretel im Busch und Hansel am Wege. Hansel am Wege steht übrigens volkstümlich für die Gewöhnliche Wegwarte (Cichorium intybus) oder den Vogelknöterich (Polygonum), je nach Region. (Quelle: https://www.gartenfreunde.de/gartenpraxis/pflanzenportraets/jungfer-im-gruenen/)