Guten Morgen aus dem Pinzgau - Ein föhniger Tag steht bevor!

PEJO WUERTI 308 Fotos hochgeladen

2

Aufnahmeort Saalfelden am Steinernen Meer

Saalfelden Bickrichtung Tauern - Kitzsteinhorn - Besser ein föhniger Tag, als der zähe Nebel in Oberösterreichs Täler. Da nimmt man sogar ein bischen Kopfschmerzen in kauf - den bei der Frau... jedenfalls (zwinker) , denn die merken es leider am häufigsten und die Männer sollten sich nicht zu sehr anstrengen bei Föhnwetter, nicht gut fürs Herz. Also tritzdem eine schöne Woche aus dem Pinzgau