Rudolf Roozen 913 Fotos hochgeladen

2

Aufnahmeort Saalfelden am Steinernen Meer

Die Melodien der Vögel unterstreicen die morgendliche Szene am Ritzensee. Ein Schwan zieht die Aufmerksamkeit nach sich. Die Gipfelwelt des STeinernen Meeres spiegelt am See.