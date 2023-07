Eine wunderschöne Begebenheit!

Klaus Wallner 656 Fotos hochgeladen

2

Aufnahmeort Salzburg

Liebe Fotofreunde, soviel Glück wie in diesen Abendstunden hat man ja selten...die Nachbarn wissen das ich gerne Tierchen ablichte...der Großvater mit seinem Enkel stand plötzlich vor der Türe und hatte einen Apfel in der Hand...darauf befand sich dieser wunderschöne Moschusbock...fast drei Tage war er Gast in meinem Garten und ich hatte viel Spass mit ihm...vielleicht gefällt er euch ja auch ein wenig...schönen Sonntag noch, Klaus