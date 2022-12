Feuerschrecke

Klaus Wallner 612 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Salzburg

Sie wußte nicht ob sie springen sollte in diese Hölle...sie tat es nicht und es war auch kein Grund dazu da...kein Feuer nur eine Spielerei mit dem Hintergrund...sollte mein wirklich letztes Bild für dieses Jahr hier sein...bedanke mich bei euch für die netten Kommentare oder Worte unter meinen Bildern...man hat ja immer ein wenig Freude daran zu sehen das es auch Leute gibt die mit meinen Bildern was anfangen können...ich bin ja hauptsächlich in einem Makroforum unterwegs und habe nicht so viel anderes auf Lager...aber fotografieren macht mir auch nach so vielen Jahren noch immer Spass...so wünsche ich auf diesem Weg allen Fotofreunden schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr...hoffe es geht wieder aufwärts! Ganz liebe Grüße, Klaus