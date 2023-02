Kein Zugvogel mehr?

Sonja Klinger 1518 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Salzburg

aus dem Salzburgwiki: Die Graugans ist an sich ein Zugvogel, der üblicherweise im Winter nach Süden zieht. In den letzten Jahrzehnten neigen Graugänse immer häufiger dazu, auch weiter im Norden zu überwintern, besonders in den Niederlanden oder überhaupt in den nicht zu weit nördlich gelegenen Brutgebieten, und werden dadurch zu Standvögeln. Auslöser dieses Trends sind eine intensive Landwirtschaft, die auch im Winterhalbjahr genügend Nahrung bietet, der im Norden geringere Jagddruck sowie möglicherweise auch der Klimawandel.