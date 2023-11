Peter Siegfried Krug 41 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Salzburg

Gestern und vorgestern war ich im Kommunalfriedhof und habe Freunde und Bekannte auf Gräbern besucht. Ich weiß, dass die meisten nur an ihre Verwandten denken, aber da ich keine habe denke ich an sehr viele Menschen, die in meinem Leben eine Bedeutung hatten...