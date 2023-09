Ulrike Oberthaler 4736 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort Salzburg Süd

. . . sie geben einen stark Vitamin C hältigen Saft . . . in wärmeren Bundesländern kleben die Beeren üppiger am Zweig . . . . und ergeben eine stachelig - undurchdringliche Hecke . . . . wie der Weißdorn oder Rotdorn . . . .