Wunderbare Tierwelt

Aufnahmeort In meinem Garten in 5302 Henndorf am Wallersee, Am Postberg

Tägliche Besuche "unseres" Eichhörnchen an der Vogelfutterstelle. Mit Gennuss verzehrt es Sonnenblumenkerne, Vogelmischfutter und zum Dessert holt es sich immer eine Walnuss aus dem Nusskasten. Gerade in der Winterzeit ist ein geeignetes Nahrungsangebot für unsere kleinen Freunde überlebenswichtig. Es ist schön dabei unsere Gartenbesucher dabei zu beobachten und zugleich ein sehr gutes Gefühl ihnen zu helfen.