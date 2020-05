Zeuge früheren dörflichen Lebens

Franz Fuchs 2818 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Ortschaft Jagdhub, Gemeinde Straßwalchen

Dieser ehemalige Theater- und Tanzstadel befindet sich in der Straßwalchener Ortschaft Jagdhub. Die Ortschaft ist über 10km vom Zentrum im Straßwalchen entfernt, dennoch oder gerade dadurch entfaltete sich in der vormotorisierten Zeit in der dortigen bäuerlichen Ortschaft ein reiches kulturelles Leben.