Christa Katharina D 2835 Fotos hochgeladen

1

Aufnahmeort St. Gilgen - Ried am Wolfgangsee

Welch sonnige, schöne Oktobertage! Da kann man sogar nochmal am Badeplatz vorbeischaun, und die Sommerzeit a Bisserl verlängern. "Herbstträumereien - Vorbei die laute Sommerzeit, manche Leidenschaft Vergangenheit. Still, beinahe einsam liegt der See. Auf den Gipfeln grüßt bereits der erste Schnee. Herbsttage laden zum Träumen ein. Stille Fantasien, die sind jetzt dein. Sie wärmen an rauen kalten Tagen und lassen übern Winter nicht verzagen."