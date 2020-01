Silvester-Sternschießen 2019 am Thalgauegg durch die Thalgauer Prangerstutzenschützen

Franz Fuchs 2774 Fotos hochgeladen

Aufnahmeort Alpenblickanhöhe am Thalgauegg.

Seit dem Jahr 1967 findet zu Silvester des Sternschießen der Prangerschützen des Flachgaues statt. Die Plakette erinnert an das Gauverbandsfest der Flachgauer Heimatvereinigungen im Jahr 1967, zu dessen Anlass wurde 1967 erstmals das Sternschießen abgehalten. Es beginnt an den entfernten Orten des Flachgaues und endet schließlich in der Stadt Salzburg.