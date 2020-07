Libellenschönheit

Sonja Klinger 980 Fotos hochgeladen

0

Aufnahmeort Seekirchen am Wallersee

das eigne wesen breitet doppel flügel entfaltet sich ganz wesentlich in schönheit damit was innen außen über hügel wie ungestüm als mosaik sein kleid erstrahlt verwegen schimmernd wie metall bis hin zur quelle seiner helligkeit nah vor ort in allen farben wie zerstäubt (http://www.semierinsayif.com/sites/buecher_textbsp_libellen.htm)