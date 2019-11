Sonja Klinger 782 Fotos hochgeladen

Heinrich Seidel: Neues Glockenspiel III. LIEDER WANDERVÖGEL Wandervögel durch die Lüfte Gleiten hin im Abendglühn, In das Land der Märchendüfte, Südwärts zu dem ew'gen Grün Ziehn vorbei an Thal und Hügeln, An so manch geliebtem Ort; Und auf ihren leichten Flügeln Tragen sie den Sommer fort. Doch ich weiss, ihr kehrt ja wieder: Singend in des Frühlings Schein Bringt den Wunderklang der Lieder Ihr vom Märchenlande heim. Der du treulos mir entschwunden, Wandervogel, goldnes Glück – Nach so tausend grauen Stunden – Wann – ach wann kehrst du zurück?!