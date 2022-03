Hello, Halo!

Christian Sprenger 9 Fotos hochgeladen

Ein so genannter Sonnen-Halo war am Mittwochnachmittag in Westösterreich und somit auch im Land Salzburg zu sehen. Halos entstehen, wenn sich das Sonnen- oder Mondlicht an den Eiskristallen in hohen Wolken – typischerweise sind das sogenannte Zirruswolken – bricht. Das englische Wort "halo" bedeutet auch Heiligenschein.