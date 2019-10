Hier werden insgesamt 4 ha Wald direkt am Naturschutzgebiet Wasenmoos gerodet, damit ein Chaletdorf mit Hotel gebaut werden kann

Gabriela Heimhofer 7983 Fotos hochgeladen

Das billigste Chalet kostet 5,5 Mio Euro, dazu gibt es dann gratis den neuesten E-Porsche mit Ladestation. Alles in unverbaubarer Lage am Naturschutzgebiet. Geworben wird dann mit Kitzbühel und gebaut wird in Mittersill.