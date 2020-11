Das bedeutendste Mozart-Festival der Welt und Intendant Rolando Villazón feiern im Jänner an elf Tagen Mozarts 265. Geburtstag. Zu insgesamt 56 Veranstaltungen kommen die weltweit besten Mozart-InterpretInnen nach Salzburg!

Für die Mozartwoche 2021 hat Intendant Rolando Villazón das Motto Musico drammatico ausgegeben. Auf dem Programm stehen fast alle Werke, die Mozart in Moll komponiert hat. Eine Fülle musikalisch erstklassiger und innovativer Projekte spürt diesem Schwerpunkt nach, wie Mozart Moves! mit Magdalena Kožená im Salzburger Landestheater, die Wiederaufführung eines historischen Konzerts von Franz Xaver Mozart mit dem Mozarteumorchester Salzburg oder das zauberhafte Mime Theatre Magic Mozart von Cécile Roussat und Julien Lubek.

International renommierte MusikerInnen wie Sir András Schiff und die Cappella Andrea Barca, das Chamber Orchestra of Europe mit Robin Ticciati am Dirigentenpult, die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Barenboim und Alain Antinoglu oder das Mahler Chamber Orchestra mit Mitsuko Uchida als Solistin werden Mozart ihre Aufwartung machen. Ein besonderer Höhepunkt wird das "Konzert zu vier Händen" mit Daniel Barenboim und Martha Argerich, die schon seit vielen Jahren als Duo-Partner am Klavier brillieren.

Außergewöhnliche Formate wie ein Akademiekonzert mit dem Freiburger Barockorchester, das Pasticcio Szenen einer Ehe mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, die Mozartiade mit Mozarts sämtlichen Liedern, die Lesung mit Musik "Cara sorella mia" mit Eldbjørg Hemsing, Marie Sophie Hauzel und der beliebten Schauspielerin Adele Neuhauser sowie die Uraufführung eines gänzlich unbekannten Mozart-Stücks vervollständigen das Programm.

21. bis 31. Jänner

www.mozartwoche.at

Verlost werden 2 x 2 Karten für das Konzert mit der Cappella Andrea Barca unter der Leitung von Sir András Schiff am 24. Jänner um 20.30 Uhr im Großen Festspielhaus.

Einsendeschluss: Dienstag, 1. Dezember 2020

Quelle: Entgeltliche Einschaltung