Beach Volleyball VIP-Tickets inkl. Hotel gewinnen!

Gewinne jetzt deinen VIP-Sommertrip zum win2day Beach Volleyball PRO 160 Turnier in Litzlberg!

Sommer, Sonne, Beachvolleyball. Vom 14.07. - 17.07.2022 findet das win2day Beach Volleyball PRO 160 Turnier in Litzlberg am Attersee statt. Österreichs Beach Volleyball-Asse werden dabei um den Turniersieg baggern. Auch Clemens Doppler, Vizeweltmeister von Wien 2017, wird dabei sein. Clemens Doppler: "Ich freue mich, nach über 20 Jahren internationaler Karriere wieder auf der österreichischen Tour spielen zu können. Wir sind bei den PRO 160-Events fix dabei und werden versuchen, an weiteren Turnieren teilzunehmen."

FAIRER PARTNER

win2day ist der neue faire Partner und Sponsor des österreichischen Sports. Der österreichische Glücksspiel- und Sportwettenanbieter ist ab sofort Sponsor der win2day Beach Volleyball Tour PRO. Doch nicht nur am Volleyball Platz ist win2day spielführend: Die Spieleseite der Österreichischen Lotterien ist auch Partner der heimischen Top-Ligen und Nationalteams im Eishockey, Basketball und Tischtennis. In all diesen Bereichen folgt win2day seiner Sponsoring-Philosophie, sowohl die Herren- als auch die Damen- und Behindertensport-Sparte mit derselben Leidenschaft zu unterstützen. So sponsert win2day die Rollstuhlbasketball-Liga sowie die Österreichischen Staatsmeisterschaften im Gehörlosen-Beach Volleyball und im Tischtennis für Menschen mit Behinderungen. Auch die Fans sowie Userinnen und User von win2day sollen von diesen Sponsoringaktivitäten profitieren - sei es durch Live Streaming, Top Quoten oder regelmäßigen Gewinnspielen.

SN GEWINNSPIEL PREIS:

Gemeinsam mit win2day verlosen wir 2×2 VIP Tickets für das win2day Beach Volleyball PRO Turnier vom 14.07. - 17.07. in Litzlberg am Attersee inkl. 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im 3-Sterne-Hotel Sailer in Seewalchen am Attersee. (An- und Abreise ist selbst zu organisieren) Zusätzlich verlosen wir auch 10×2 Tagestickets für das win2day Beach Volleyball PRO Turnier in Litzlberg!

Teilnahmeschluss ist Freitag, 8. Juli 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt.