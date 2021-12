Corratec und die "Salzburger Nachrichten" verlosen ein Jugendfahrrad

Ein neues Fahrrad unterm Christbaum? Corratec und die SN verlosen ein nagelneues Bow Bike!

Das Fahrrad steht für Mobilität und begleitet bereits die Kleinsten auf dem Weg zum Spielplatz, zu Freunden, zur Schule oder in den Kindergarten. Gerade bei Kindern hat das Radfahren eine besondere Auswirkung auf die positive und gesunde Entwicklung. Um ihnen zukünftig den Einstieg in ihre nächsten großen Abenteuer zu erleichtern, setzen wir einen großen Wert auf maximale Sicherheit, absolute Leichtigkeit und auf eine kindgerechte Ergonomie. Aus diesem Leitgedanken entstand die neue Kinderlinie Bow by corratec. Für jedes Alter gibt es dabei die passende Rahmengröße!

Mehr Information gibt es hier.

SNuppi-Gewinnspiel:

Teilnahmeschluss ist Samstag, der 18. Dezember 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.