Eintrittspackages für das Konzert-Picknick am Stiegl-Gut gewinnen

Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, das Positive sichtbar zu machen. Darum wird die liebgewonnene Tradition, dass Stiegl und die Philharmonie Salzburg gemeinsam zum Konzert-Picknick auf das Gut Wildshut laden, auch heuer fortgesetzt. Nehmen Sie am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie ein Eintrittspackage für 4 Personen.

Im Sog schlechter Nachrichten wird auf Gut Wildshut mit "Kunst und Kultur für jedermann" bewusst ein Gegenpol gesetzt. Musik kann schließlich als Katalysator wirken und Zuversicht und Lebensfreude geben. Eine, die Freude und Enthusiasmus in Reinkultur vermittelt, ist Elisabeth Fuchs, die künstlerische Leiterin und Dirigentin der Philharmonie Salzburg. Sie hat ein kleines, feines Programm für dieses besondere Picknick zusammengestellt. Unterstützt wird die Philharmonie Salzburg heuer von den "Hollerstauden", einem Musikerinnen-Trio aus dem Pinzgau.

Den Anfang um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) macht die Philharmonie mit Werken von Ludwig van Beethoven. Danach steht ein gemeinsamer Auftritt mit den "Hollerstauden" auf dem Programm. Das erfrischende Mädels-Trio aus dem Pinzgau gibt mit der Philharmonie Salzburg ein buntes Potpourri aus ihrem Album zum Besten. Abgerundet wird das Konzerterlebnis durch eine wohlige Portion Heimatgefühl mit traditionellen Liedern im frischen Klang. Den Abend am Biergut können die BesucherInnen dann beim Sonnenuntergang ausklingen lassen.

Limitierte Eintrittspackages

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Anzahl der BesucherInnen begrenzt. Um den Mindestabstand einhalten zu können, werden in diesem besonderen Jahr 50

limitierte Eintrittspackages ausgegeben. Ein Paket gilt für vier Personen und beinhalten neben der Picknick-Decke auch eine Wildshuter-Jause, Wildshuter Bierspezialitäten & die Bio-Limonade "Wildshuter Flüx". Die Genießer, die sich ein solches Paket gesichert haben, erhalten beim Ankommen am Gut "ihr persönliches Konzert-Picknick"-Paket. Ein Paket (für vier Personen inkl. Wildshuter Picknickdecke, Jause und Getränke) ist um 79 Euro am Biergut oder bei oeticket zu haben. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt! Bei einer Absage aufgrund des Wetters wird der Ticketpreis rückerstattet, da es keinen Ersatztermin gibt. Die Info über eine Absage erfolgt per Mail.



Anreise mit der Salzburger Lokalbahn

Für alle, die von der Stadt Salzburg aus umweltfreundlich und bequem anreisen möchten, gibt es in unmittelbarer Nähe die barrierefreie Lokalbahn-Haltestelle "Gut Wildshut", die im Stundentakt angefahren wird.



Stiegl-Gut Wildshut, Wildshut 8, 5120 St. Pantaleon

Programm Konzert-Picknick:

Samstag, 29. August 2020

Ab 17.00 Uhr: Einlass

18.00 Uhr: "Wir lieben Beethoven"

19.00 Uhr: "Hollerstauden philharmonisch"

SN-Gewinnspiel

Verlost werden 8 Eintrittspackages mit Picknick-Decke, Wildhut-Jause, Bierspezialitäten und vielen weiteren Köstlichkeiten. Jetzt die Gewinnspielfrage beantworten und eines von 8 Packages für 4 Personen gewinnen!



Teilnahmeschluss ist am 26.August um 23.59 Uhr. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Nähere Informationen rund um die Veranstaltungen gibt's unter www.biergut.at, biergut@stiegl.at sowie telefonisch unter +43 (0)6277 64141



Quelle: SN