Eishockey-Trikot gestalten und tolle Preise gewinnen!

Unter dem Motto "Gestalte dein eigenes Eishockey-Trikot" rufen die "Salzburger Nachrichten" gemeinsam mit dem EC Red Bull Salzburg zu einem großen Kreativ- und Gestaltungswettbewerb auf.

Alle jungen Eishockey-Fans zwischen 6 und 14 Jahren haben mit dieser Aktion die Möglichkeit, ihr ganz eigenes Eishockey-Trikot zu gestalten. Die besten Entwürfe werden dann auch tatsächlich realisiert, die Gewinner erhalten dann ihre individuellen Eishockey-Trikots im Rahmen eines der nächsten Heimspiele am Eis überreicht.

Also gleich die Vorlage herunterladen, die Malstifte anspitzen und deiner Kreativität freien Lauf lassen!

So geht´s:

- Lade die Vorlage für deinen Entwurf hier herunter.

- Gestalte die Vorder- und Rückseite deines individuellen Trikots nach deinen Vorstellungen (Malen, kleben, …)

- Schicke deinen Entwurf bitte rechtzeitig per Post an:

Salzburger Nachrichten Verlagsgesellschaft m.b.H & Co.KG

Marketing - Thomas Reiner

Karolingerstraße 40

5021 Salzburg

oder auch gerne per E-Mail an thomas.reiner@sn.at.

SN-Card-Gewinnspiel:

Die Gewinner des Trikot-Malwettbewerbs sind dann zu einem der nächsten Heimspiele des EC Red Bull Salzburg in die Eisarena im Volksgarten eingeladen und erhalten dann ihr eigenes Trikot ausgehändigt.

Teilnahmeschluss ist am Samstag, 17.02.2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



(SN)