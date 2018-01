Jetzt Wertgutschein für die Stiegl-Brauwelt gewinnen!

Gewinnen Sie einen Gutschein für die Stiegl-Brauwelt im Wert von EUR 50,00!

Über das älteste Kulturgetränk der Menschheit gibt es viel zu erzählen und zu erfahren. Die Stiegl-Brauwelt verbindet überlieferte Braukunst mit regionaler Lebenskultur, gelebter Innovation und gehört zu den spannendsten Attraktionen Salzburgs.

Die in das Braugelände integrierte Biererlebniswelt "Stiegl-Brauwelt" beherbergt eine interaktive Bier-Ausstellung, eine eigene Gastronomie und einen Stiegl-Shop. In der ehemaligen Mälzerei sieht man von den Grundstoffen über die Herstellung bis zur Geschichte der Stieglbrauerei alles, was mit Bier zusammenhängt. Die Bier-Ausstellung besteht aus dem Stiegl-Braukino, der Hausbrauerei und dem neuen Stiegl-Museum. Die hauseigene Gastronomie gliedert sich in drei Bereiche: Das traditionelle Bräustüberl, die gediegene Stiegl-Paracelsus-Stube, bis hin zum eigenen Bierpub.



Der Wertgutschein für die Stiegl-Brauwelt kann sowohl in der Bier-Ausstellung, als auch der Brauwelt-Gastronomie und dem Braushop eingelöst werden.

Teilnahmeschluss: Sonntag, 21. Jänner 2018, 23.59 Uhr.

