Ladies Night in der Erlebnis-Therme Amadé

Ladies aufgepasst! Am 27. November 2019 findet die letzte Ladies Night in diesem Jahr in der Erlebnis-Therme Amadé statt!

Inmitten der wunderschönen Berglandschaft des Salzburger Pongaus liegt die Erlebnis-Therme Amadé, nur 45 Minuten von der Stadt Salzburg entfernt und verkehrsgünstig zur Tauern-Autobahn gelegen in Altenmarkt im Pongau.

Die großzügige Saunalandschaft mit fünf verschiedenen Themensaunen, lässt das Herz jedes Saunafreundes höher schlagen. Das Saunateam verwöhnt Sie mit einem abwechslungsreichen Aufgussprogramm mit köstlichen Duftkompositionen, Einreibungen und heißen Überraschungen. Probieren Sie es aus und erleben Sie exzellente Sonderaufgüsse, wie beispielsweise den Salz-, den Zirben-, oder den Hildegard-von-Bingen-Aufguss und viele mehr. Mit hochwertig ausgestattetem Sölker Marmor erleben Sie im hauseigenen HAMAM Wohlbefinden auf orientalische Art! Der direkt über dem Saunabereich liegende Salz-Ruheraum mit Panoramablick, lädt zu ungestörter Erholung in meditativer Atmosphäre ein.

Das ganze Jahr über finden verschiedenste Veranstaltungen in der Erlebnis-Therme Amadé statt. Von besonderen Motto- und Thementagen, Saunafesten mit Spezialaufgüssen und kleinem Showprogramm bis hin zu Wellnesstagen und Ladies Nights.

So präsentiert das Wohlfühlparadies in Altenmarkt im Pongau allen Saunagängerinnen, die einmal unter sich bleiben möchten, am 27. November 2019 zum letzten Mal dieses Jahres die Ladies Night. Dabei finden von 18 - 22 Uhr in der Panorama-Alpsauna spezielle, auf die weiblichen Saunagäste abgestimmte Aufgüsse statt. Auf alle Damen warten wieder einige Überraschungen und ein garantiert erholsamer und lustiger Abend! Als Spezial-Angebot für alle Ladies gibt es um 19.30 Uhr die Black-Mud Heilschlamm-Anwendung um nur 6,00 Euro!

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 20.10.2019



