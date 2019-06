Name für das niedliche Luchsbaby gesucht

Im Wildpark Ferleiten (Pinzgau) gab es am 5. Mai 2019 überraschenden Nachwuchs. Die "Salzburger Nachrichten" werden Tierpate eines kleinen Luchses. Helft mit bei der Namenssuche!

Das Neugeborene erblickte am 5. Mai 2019 das Licht der Welt. Katzluchs sind bei der Geburt noch blind und wiegen etwa 250-300 Gramm. Nach der Geburt sind Luchs-Babys für ca. 2-3 Wochen blind, bevor diese neugierig und verspielt die Nerven der Mutter auf Trab halten. Das Geschlecht ist derzeit noch unbekannt. Erst seit wenigen Tagen erkundet das Kätzchen mit seiner Mutter Poldi das Gehege.

Der Luchs wurde - wie alle Großraubtiere - im 19. Jahrhundert in Österreich ausgerottet. Nach ihrer Wiederansiedlung in den 1980er-Jahren gibt es heute nach Schätzungen des Naturschutzbunds in freier Wildbahn zehn bis 15 Luchse.

Macht mit: SNuppi sucht einen Namen für das Luchsbaby

Die SN haben die Patenschaft für die Luchsfamilie aus dem Wild- und Erlebnispark Ferleiten übernommen. Habt ihr eine Idee, wie das niedliche kleine Wildkatzenbaby heißen soll? Schickt uns eure Vorschläge per Mail an SNuppi@sn.at

