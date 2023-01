Exit Puzzle Zauberschule zu gewinnen

EXIT Puzzles sind keine gewöhnlichen Puzzles, bei diesen Rätsel-Puzzles gibt es Abweichungen: Gegenstände sind an einem anderen Platz, ein Haustier ist plötzlich aus dem Raum gehuscht…als wäre das Motiv auf der Schachtel nur eine Momentaufnahme.

Das ist es auch, denn EXIT Puzzles sind Teil einer spannenden Geschichte. Diese steht, kurz angerissen, in der beigelegten Anleitung, formuliert als dringliches Problem, etwa: "Findet vor Einbruch der Dunkelheit den Ausgang aus dem magischen Vergnügungspark, sonst seid ihr für immer dort gefangen." Sind alle 368 Teile an ihrem Platz, sind Kombinationsgabe, Fantasie und Intuition gefragt! Genau wie die Live-Gamer in den Exit Rooms tauchen auch die Exit-Puzzler in eine spannende Story ein, die sie in mysteriöse Welten entführt. Also nichts wie los und puzzeln!

SNuppi-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" und Ravensburger verlosen drei Exemplare des Exit Puzzles "Zauberschule". Einfach die untenstehende Frage richtig beantworten und mit etwas Glück gehört eines dieser spannenden Puzzles bald dir.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 5. Februar 2023.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card