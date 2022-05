Mitmachbuch "Was brauchst du jetzt?"

Mit der Giraffensprache und Gewaltfreier Kommunikation Konflikte kindgerecht lösen. Das fröhlich illustrierte Bilder-Erzählbuch unterstützt Kinderdabei, Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, um für jeden eine passende Lösung zu finden.

Wir verlosen fünf Exemplare von dem Buch "Was brauchst du jetzt?" von Hanna Grubhofer und Sigrun Eder. In dem Buch lest ihr, wie ihr innere Konflikte mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) lösen und Selbstfürsorge üben könnt. Ihr lernt, wie ihr eure Bedürfnisse erkennt und für sie einsteht. Es ist ein fantasievolles Mitmachbuch für Kinder ab dem Grundschulalter.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 5. Juni 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

