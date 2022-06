Soccer Academy 2022

Mit SNuppi ins Fußballcamp: eine Woche lang Fußball spielen und Englisch lernen. Wir verlosen zehn Plätze für die Soccer Academy in Hallein!

Allein gegen die Hauswand ballern, das ist endlich vorbei. Nun heißt es wieder im Team kicken und mit der Mannschaft jubeln. Wer weiß, vielleicht steckt in einer oder einem von euch ja ein zweiter Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo. So ein Leben als Fußballprofi, das ist wohl der Traum vieler Kinder. Auf dem Weg dorthin heißt es: volle Konzentration im Training, neue Tricks mit dem Ball lernen und natürlich darf bei allem der Spaß mit den Teamkollegen auch abseits des Rasens nicht zu kurz kommen.

Das alles und noch viel mehr bietet die Soccer Academy in Hallein, die in der Feriencampwoche von 17. bis 22. Juli Fußball und Englischlernen verbindet.

Denn: Sollte es tatsächlich zur ganz großen Karriere reichen, möchte man bei den Interviews ja auch coole Antworten auf Englisch geben können. Außerdem stehen neben Sommerrodeln, Tischtennis, Wuzeln und Billard auch Freibadbesuche auf dem Programm.

Die Soccer Academy richtet sich an fußballbegeisterte Mädchen und Burschen zwischen acht und 15 Jahren.

SNuppi-Gewinnspiel

SNuppi verlost zehn Plätze für die Campwoche von Sonntag, 17. Juli, bis Freitag, 22. Juli 2022.

Ein Gewinnpaket für die Soccer Academy beinhaltet:

5 Übernachtungen im Landesberufsschülerheim

Verpflegung all-inclusive

Fußballtrainingseinheiten

Sportmotorik& Koordinationstraining

Zwei Stunden täglich Englischunterricht mit Bezug zum Fußball

Fußball-Regelkunde

Alle Side-Events

Betreuung von professionellen Trainern

Shuttleservice zu diversen Programmpunkten

Soccer-Academy-Geschenk



Willst du gewinnen?

Dann schick bis Mittwoch, 6. Juli 2022, ein E-Mail an THOMAS.REINER@SN.AT

Kennwort: Soccer Academy