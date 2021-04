Wir schau'n auf Salzburg!

Jeder Ort, jede Gemeinde, jeder Bezirk Salzburgs hat ganz besondere Plätze und Ecken - zeigen Sie uns Ihr Bild von Ihrem Lieblingsort. Jede Woche werden unter den besten Einsendungen 100-Euro-Gutscheine aus Ihrer Region verlost.

Unter www.wirschauenaufsalzburg.at können Sie ab sofort Ihr Bild hochladen und jede Woche einen von den folgenden Einkaufsgutscheinen aus Ihrer Region gewinnen:

- Plusregion Gutschein

- Salzburg Altstadt Gutscheine

- Shopping Arena Gutscheine

- Maxglan Gutscheine

- SBS Einkaufs-Schecks

- Treffpunkt Leogang Gutscheine

- Mittersill Plus Gutscheine

- Wirtschaftsgutscheine Tamsweg

- Seekirchner Gutscheine

- Der Zehner (Europark-Gutschein)

- Hallein Kelteneuro

- Gasteinertaler

- Saalfeldner Geschenksmünzen

- bestZeller Gutschein (Zell am See)

Viel Spaß beim Hochladen und Einlösen.