Gewinnspiel zur Fußball-WM in Katar

Die Stiegl Brauwelt und die "Salzburger Nachrichten" verlosen 15 Gewinne zur Fußball-WM 2022 in Katar.

Ab 20. November kämpfen 32 Mannschaften bei der Fußball-WM in Katar in Rekordzeit um den Titel. In nur 29 Tagen werden insgesamt 64 Spiele absolviert. Welches Land holt sich heuer den Titel und aus welcher Gruppe kommt es? Gemeinsam mit der Stiegl-Brauwelt verlosen die "Salzburger Nachrichten" unter allen richtigen Antworten tolle Gewinne.

Gewinnspiel:

Raten Sie mit, aus welcher Gruppe das Siegerland kommt und gewinnen Sie einen der 15 Preise:

Hauptgewinn: 1 x 500-Euro-Gutschein für die Stiegl-Brauwelt

3 x Genussreise in der Stiegl-Brauwelt für 10 Personen

10 x Führung inkl. Bierverkostung für 2 Personen in der Stiegl-Brauwelt

1 x Stiegl-Geschenkkorb aus dem Braushop





Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Mitspielen bis 15. Dezember 2022.

Die Gewinner werden am 19. Dezember per Mail oder Telefon verständigt.

