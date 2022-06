Alina, 16: Geflüchtet aus der Ukraine

Schule in Trümmern. Alina ist mit ihrer Familie geflohen. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Alina ist eine ukrainische Teenagerin, im März flüchtete sie mit ihrer Familie aus der Ukraine. Ihre Heimatstadt ist Cherson - eine Stadt, fast doppelt so groß wie Salzburg, 30 Kilometer entfernt vom Schwarzen Meer. Ihre Schule liegt in Trümmern. "Junge Seite"-Autorin Magdalena Mackinger hat ihre neue Schulkollegin Alina auf Englisch über ihr Leben seit Kriegsausbruch befragt.

Alina mag es zu tanzen. Sie liest gerne Fantasyromane, hat vor etwa einem Jahr angefangen, Bücher zu sammeln, um eine eigene, kleine, private Bibliothek zusammenzustellen. Kunst ist ihre große Leidenschaft, in mehreren Wettbewerben hat sie bereits Preise gewonnen. In der Schule mag sie Sprachen, Kunst und Literatur - Mathematik und Physik kann sie nicht gut leiden. In einem Jahr wäre sie mit der Schule fertig geworden, dann wollte sie Architektur oder Management in der Slowakei studieren.

Seit 24. Februar, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ist alles anders.

Ihre Bücher musste sie zurücklassen, ihre Zukunftspläne sind zerstört, genau wie ihr Haus, ihre Schule, ihre Heimatstadt. Diese heißt nämlich Cherson und liegt im Süden der Ukraine. Über den einen Monat Krieg, den sie miterleben musste, will Alina nicht sprechen. Die Flucht gelang im März, verspätete Züge brachten sie über Polen nach Deutschland. Um ins bayerische Traunstein zu einer Freundin der Großmutter zu gelangen, musste die Familie erst durch Frankfurt, Berlin und München.

Sie habe keinerlei Vorstellungen von Deutschland gehabt, als sie hierhergekommen sei, erzählt die 16-Jährige, sie habe bei der Reise anderes im Kopf gehabt. Doch das Wohnhaus in Traunstein war für die fünfköpfige Familie zu klein, sie kamen nach Kirchanschöring, das an Salzburg grenzt. Dort wohnt die Familie derzeit.

Und so sitzen sie nun in einem Land, dessen Kultur sie nicht kennen, dessen Sprache sie nicht sprechen. Flugzeuge oder laute Geräusche reichen aus, um zurückzuholen, was jeder vergessen möchte. Hilfe im Alltag, zum Beispiel beim Einkaufen, bekommen sie von den Nachbarn. Mit Alina leben ihre kleine Schwester, ihr kleiner Bruder, ihre Mutter und ihr Vater, der wegen der drei Kinder ausreisen durfte.

Zur Großfamilie, die zurück in der Ukraine blieb, besteht seit Jahren wenig Kontakt. Zu ihren Freunden hat sie aber weiterhin Kontakt, über soziale Medien und Messengerdienste. Bald wird sie sogar ein Freund besuchen kommen, der mit seiner Familie in Polen Unterschlupf gefunden hat.

Alina und ihre Geschwister besuchen eine Schule, Alina geht auf das Rottmayr-Gymnasium, ihr Bruder und ihre Schwester in eine eigene Klasse für Ukrainer in Tittmoning. Ursprünglich wäre auch sie selbst dorthin gegangen, aber sie sagt, dort habe es für sie mehr wie ein Kindergarten als eine Schule gewirkt.

Am Rottmayr-Gymnasium besucht sie die 10A, sie ist in beinahe jeder Unterrichtsstunde dabei. In ihrer Klasse sind noch zwei weitere ukrainische Schülerinnen, die noch Distanzunterricht aus der Heimat erhalten und deshalb oft Homeschooling machen. Bei Alina ist das nicht mehr möglich, ihre Schule liegt in Trümmern. In der deutschen Schule bekommt sie zwar Deutschunterricht, ist aber noch nicht in der Lage, dem Unterricht (außerhalb des Fachs Englisch) zu folgen - besonders, wenn es um Fächer wie Chemie geht, bei denen Fachbegriff um Fachbegriff in den Raum geworfen werden. Trotzdem sieht sie ihre Anwesenheit hier nicht als sinnlos an. "Ich bin extrovertiert", erklärt sie, "ich brauche menschliche Kontakte, will neue Leute kennenlernen. In dem Haus in Kirchanschöring werde ich verrückt."

Die Sprache sieht sie als das größte Problem an. Übersetzungsprogramme sind nicht immer zuverlässig, selbst wenn man sich auf Englisch unterhält, kann es noch Missverständnisse geben, sofern das Gegenüber überhaupt Englisch spricht.

Alina fürchtet, dass sie sich an die deutsche Sprache wird gewöhnen müssen. Sie glaubt, dass sie höchstwahrscheinlich in Deutschland bleiben wird, ob sie will oder nicht. Selbst wenn der Krieg endet - was haben sie dann noch in der Ukraine? Alles ist zerbombt.

Am Schluss frag ich sie noch, was sie sich von uns wünscht. Ob wir etwas (besser) machen können. Mehr Kontakt, sagt sie. In ihrer alten Schule habe sie jeden gekannt, hier seien alle zu schüchtern, um auf sie zuzugehen. Immerhin sei sie ja hier, um unter Menschen zu sein, da sei es nicht sonderlich erfreulich, wenn alle unter sich blieben.

Leider ist Alinas Schicksal kein Einzelfall. Millionen Menschen befinden sich derzeit auf der Flucht, nicht nur aus der Ukraine, haben Dinge erlebt, die man niemandem wünscht. Und dennoch gibt es Hoffnung. Sie hoffen auf Frieden, sie hoffen auf eine gute Zukunft, sie hoffen, nach Hause zurückkehren zu können.

Magdalena Mackinger ist 15 Jahre alt, kommt aus St. Pantaleon (OÖ) und besucht die zehnte Klasse Gymnasium in Laufen (D).