Ballkinder: Junge Helfer auf dem Court

Auf dem Platz mit Dominic Thiem. Ohne Ballkinder läuft kein Tennisspiel rund. Ein Erfahrungsbericht.

Anderen Menschen Bälle zuzurollen mag für viele Zeitverschwendung und Langeweile darstellen - doch Ballkind bei einem Tennisturnier zu sein bietet mehr, als man denkt.

Als Ballkind sammelt man so schnell wie möglich die Bälle der Tennisspielerinnen und -spieler ein, die entweder im Netz oder im Out gelandet sind, damit die gelben Kugeln die Spieler nicht gefährden beziehungsweise ihr Spiel beeinträchtigen. Die Kinder auf der Aufschlagseite werfen den Spielern die Bälle zum Aufschlagen zu.

Aber wie wird man überhaupt ein Ballkind?

Bei den Salzburg Open gab es nicht ganz so strenge Auflagen, was die Aufnahmekriterien als Ballmädchen oder -junge betrifft, wie bei den größten Tennisturnieren weltweit. Wie etwa Wimbledon oder die French Open, bei denen die Anforderungen an die Ballkinder-Kandidaten hoch sind. Im Gegensatz zu jenen größeren ATP-Turnieren wurde hier jeder, der sich zuvor angemeldet hatte, ab einem gewissen Alter genommen. Von 9 bis 15 Jahren waren alle Altersgruppen dabei. Dort herrschte eine familiäre Atmosphäre mit vielen anderen Tennisbegeisterten.

Die Regeln wurden uns zwar zuvor ausführlich erklärt, doch die waren in der Hitze des Gefechts irgendwie schwerer umsetzbar als zuerst gedacht. Wann die Bälle zu rollen waren, wie man die Hände hochhalten musste oder eben nicht, war mit den Zuschauern und den angespannten Spielern sowie den konzentrierten Schiedsrichtern eine Aufgabe, die anfangs nervös machte. Vor allem, als die Spiele dann noch live im Fernsehen zu sehen waren. Ich bin mir sicher, der Schweiß, den wir vergossen haben, kam nicht nur von der Hitze und der körperlichen Anstrengung, sondern auch von der Nervosität. Aber die freundlichen Linienrichter und Schiedsrichter gaben immer Tipps zu den Regeln, falls man mal etwas vergaß. Das wirkte der Angespanntheit entgegen.

Die Nähe zu Spielern ist das Größte am Ballkinddasein. Die Tatsache, hautnah an Weltklasse-Spitzensportlern im Tennissport zu sein, ist natürlich der Hauptgrund, Ballkind zu sein, da man mehr oder weniger am Tennisspiel beteiligt ist. Hautnah bedeutet natürlich auch, manchen Bällen, die mit 200 km/h auf dich zukommen, geschickt auszuweichen und keine Miene zu verziehen, wenn man getroffen wird, wie es mir auch passiert ist. Das hat auch noch nicht jeder erlebt.

Als Ballkind hatte man auch leichter die Möglichkeit, das ein oder andere Wort mit den Spielern außerhalb des Platzes zu wechseln. Wie zum Beispiel mit Dominic Thiem, obwohl ich nicht wirklich wusste, was ich mit ihm reden sollte, deshalb bat ich ihn einfach um ein Autogramm.

Nach den Spielen gingen wir Ballkinder immer in der dazugehörigen Halle Tennis spielen, wenn wir nicht gerade bei den Profis am Platz standen. Auf dem Platz daneben hielten sich die Spieler auf, er diente als Erholungsort.

Als ich mit einigen der Ballkinder gerade Tennis spielte, kam einer der Spieler aus den USA, Jackson Withrow, welcher im Doppelbewerb im Finale stand, zu uns rüber und spielte mit uns ein kurzes Doppel. Jeder versuchte, sein Bestes zu geben. Bei Fehlern wurde einfach nur gelacht und weitergespielt.

Gerade das war es, was so Spaß machte: neue Spieler kennenzulernen. Dann noch mit ihnen Tennis spielen zu können ist natürlich doppelt außergewöhnlich. Dadurch, dass man die Profis auch hinter den Kulissen kennenlernte, hatte man auch neue Favoriten für das Turnier. Natürlich hoffte auch ich trotzdem auf Dominic Thiems Einzug ins Finale, da ich selbst auch gerne beim Finale mit solch einem heimischen Superstar gewesen wäre. Aber er bekam trotzdem noch viel Aufmerksamkeit, da für viele Menschen seine Trainingseinheit interessanter war als das Spiel, das parallel dazu im Gange war. Ballkind zu sein war eine spannende Erfahrung und wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages bei Wimbledon dabei?



Hanna Schwaiger ist 14 Jahre alt, kommt aus Seekirchen am Wallersee und besucht die 4. Klasse des SUM-RG in Salzburg.