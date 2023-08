Barbie: Feminismus in Pink

Barbie! "Junge Seite"-Autorin Hanna Schwaiger ist ins Kino gegangen - und hat festgestellt: Auch in der rosa Welt ist nicht alles heil. Und das ist gut so.

Der neue Barbie-Film, der seit einem Monat im Kino läuft, ist dank des grenzenlosen Marketings inzwischen jeder und jedem ein Begriff. Ob Alt oder Jung, das Publikum des neuen Films ist schon jetzt riesig. Auf Social Media, durch Kooperationen mit unterschiedlichen Marken oder durch die Stars, die in dem Film mitwirken, wurde auch ich überzeugt, ins Kino zu gehen und mir den Film anzusehen. Schließlich haben auch zahlreiche berühmte Sängerinnen und Sänger wie Dua Lipa, Billie Eilish und Ice Spice Songs für die Produktion geschrieben.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer der komplett ausverkauften Vorstellung waren fast ausschließlich in Pink gekleidet. Dresscode: Barbie. Es war zugegebenermaßen nicht ganz einfach einzuschätzen, was einen nach dem Einlass in den Kinosaal erwarten würde.

Sollte sich der Film nur um Puppen drehen? Geht es - mal wieder - um eine perfekte Welt, die weit weg ist von der Realität, in der wir leben? Bedient der Streifen alle Klischees und Stereotype, die wir von der perfekten Barbiepuppe kennen? Aber Barbie ist auch ein Stück weit Kindheit, also muss man ihn gesehen haben, oder?

Vorerst war ich skeptisch, aber dieser Film ist so viel mehr als einer über Spielzeug und Körperideale. Der Film handelt von einer ziemlich pinken "Barbiewelt", die übrigens einen internationalen Engpass der Farbe Rosa verursachte und in der alle je produzierten Barbies leben. Sie alle sind extrem erfolgreich und dauerhaft glücklich. Bis die so stereotypische Barbie plötzlich von negativen Gedanken geplagt wird und mehrere Dinge schiefgehen, wie beispielsweise, dass ihre Füße "flach" werden. Sie muss in die reale Welt, um die Ursache ihrer plötzlichen Probleme zu finden. Dort stößt sie auf eine Welt, die unterschiedlicher als ihre Heimat nicht sein könnte.

Doch was macht den Film jetzt so besonders? Das Einzigartige an dem Film ist, dass er die Benachteiligungen und die Probleme, welchen viele Frauen in der realen Welt ausgesetzt sind, behandelt. Es wird mit viel Humor dargestellt, wie Ken in der Barbiewelt dieselbe Benachteiligung erfahren muss wie Barbie in der echten. Eine emotionale Rede einer neuen Freundin von Barbie (gespielt von America Ferrera), die alleinerziehende Mutter in der echten Welt ist, ging auf Social Media viral. Ein Ausschnitt daraus, der die Botschaft des Films gut trifft:

"Es ist buchstäblich unmöglich, eine Frau zu sein. Du bist so schön und so klug, und es macht mich fertig, dass du denkst, du bist nicht gut genug. Wir müssen immer außergewöhnlich sein, aber irgendwie machen wir es immer falsch. Man muss dünn sein, aber nicht zu dünn. Und man darf nie sagen, dass man dünn sein will. Man muss sagen, man will gesund sein, aber man muss auch dünn sein. Du musst eine Chefin sein, aber du darfst nicht gemein sein. Du musst anführen können, aber du darfst die Ideen anderer nicht unterdrücken. Du musst es lieben, Mutter zu sein, aber darfst nicht die ganze Zeit über deine Kinder reden. Du sollst eine Karrierefrau sein, aber auch immer auf andere Menschen aufpassen."

Dieser Film vereint Humor und Feminismus mit einer großen Portion der eigenen Kindheit. Und er zeigt auf unterhaltsame Weise die Vorurteile auf, die in unserer Gesellschaft noch immer existieren. Dargestellt durch viele der berühmtesten Schauspielerinnen und Schauspieler Hollywoods und begleitet von einzigartigen Songs ist dieses cineastische, pinke Meisterwerk, auch etwas für Personen, die vielleicht keine riesigen Barbie-Fans sind. Schließlich hat Barbie-Darstellerin Margot Robbie selbst früher nicht wirklich mit Barbiepuppen gespielt.

Hanna Schwaiger ist 15 Jahre alt, stammt aus Seekirchen am Wallersee und besucht das Christian-Doppler-Gymnasium in Salzburg.