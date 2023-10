Soll das Bargeld abgeschafft werden?

Das Thema Bargeld wird in Österreich immer wieder diskutiert. Junge-Seite-Autorin Lola Flieher hat Argumente für die Scheine.

Wie soll ich bezahlen? Diese Frage stellt sich nicht nur jeder Einzelne von uns, wenn er beim Friseur, beim Bäcker oder an einer Tankstelle etwas kauft. Die Debatte um die Wahl unserer Zahlungsmittel - Bargeld, Kartenzahlung oder auch digitaler Euro - beschäftigt sowohl den Nationalrat Österreichs als auch die Vertreter der Europäischen Union. Dabei geht es vor allem um die Idee mancher, das Bargeld ganz abzuschaffen. Kürzlich äußerte sich der derzeitige Bundeskanzler Österreichs, Karl Nehammer, mit klaren Worten: "Immer wieder hört man, das Bargeld soll abgeschafft werden. Ich als Bundeskanzler sage: Das wird es in Österreich so nicht spielen. Ich werde mich dafür starkmachen, Bankomaten am Land und in der Stadt zu erhalten."

Auch in der EU macht man sich Gedanken, wie man das Bargeld schützen und erhalten kann, so soll eine Euro-Bargeld-Verordnung, welche als Gegenstück zum digitalen Euro geplant ist, in Kraft treten. Es soll in dieser Verordnung festgehalten sein, dass das Bargeld beim Bezahlen überall verpflichtend angenommen werden muss.

Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann sieht das ebenso. Es sei im EU-Recht nicht konkret verfasst und niedergeschrieben, ob das Bargeld als Zahlungsmittel angenommen werden müsse. Er gibt jenen recht, die meinen, dass Bargeld in den nationalen Verfassungen zusätzlich geschützt werden solle. Jedoch seien die Euro-Banknoten und die Euro-Münzen, so der Generalsekretär des österreichischen Außenministeriums Nikolaus Marschik, seit 1999 durch das Unionsrecht abgesichert und Österreich könne wenig noch zusätzlich zur Absicherung des Bargelds leisten.

Seit Monaten steht auch die Einführung des digitalen Euros im Raum. Dadurch soll das Bargeld nicht ersetzt werden, sondern es soll eine zusätzliche Zahlungsvariante geschaffen werden. Im Oktober wird auf EU-Ebene entschieden werden, ob der digitale Euro tatsächlich eingeführt werden wird. Sollte das der Fall sein, müssten dementsprechend zuvor die europäischen Gesetze angepasst und überarbeitet werden.

Die Debatte über das Bargeld ist für mich eigentlich eine, die man in diesem Umfang nicht bräuchte. Ich zahle gern mit Bargeld. Das hat einen einfachen Grund: Man hat seine Ausgaben im wörtlichen Sinn "besser im Griff". Ich erwische mich oft selbst dabei, wie ich an der Kassa einfach mein Handy raushole und sage "mit Karte, bitte". Dabei achte ich dann oft wenig darauf, was von meinem Konto abgezogen wird. Kann ich die Bargeldscheine und Münzen jedoch in meiner Geldtasche sehen und angreifen, wird mir viel mehr bewusst, wie viel Geld ich gerade in der Hand halte. Oft schlafe ich dann lieber noch eine Nacht über die Frage, ob ich die neuen Sneakers wirklich brauche.

Ein weiteres Argument für den Bargelderhalt ist der Umgang mit Geld. Welches Kind soll denn mittels Handy lernen, wie viel etwas kostet, wenn es sich vorstellt, dass alles von einem kleinen Gerät gezahlt wird? Beim Blick auf meine Generation kann ich schnell feststellen, wer den Umgang mit Geld durch Bargeld gelernt hat und wer das weniger beherrscht, wer noch "Bargeldzahler" ist oder schon zum "Handyzahler" geworden ist. Ich denke, man kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, ob das eine oder andere in der Praxis besser oder schlechter ist, jedoch sollten wir uns nicht nur auf Karten oder Handys als Zahlungsmittel beschränken, sondern auch waschechtes Geld in unseren Händen halten können.

Lola Flieher ist 18 Jahre alt, kommt aus Salzburg und studiert seit diesem Herbst in ihrer Heimatstadt.