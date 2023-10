Beängstigende Welt: Wie soll das alles noch gut werden?

Krieg, Klimakrise und Geldsorgen. Und daneben noch das Leben genießen, erwachsen werden und Spaß haben? Wie drei Junge-Seite-Autorinnen die Zeit gerade erleben.

Klimawandel, Krieg und Inflation. Drei negative Schlagwörter, mit denen wir täglich konfrontiert werden: in den Nachrichten, auf Social Media, bei Familientreffen und in der Schule. Selbst wenn ich mich mit Freundinnen treffe, ist von nichts anderem mehr die Rede. Warum? Wir haben Angst! Ich habe Angst! Wie soll es mit unserer Welt weitergehen, wenn wir leben, als hätten wir vier Erden? Wir zerstören unseren Planeten, unser Zuhause. Wir beuten andere Menschen aus und töten sie. Immer geht es nur um Macht und Geld, bis wir irgendwann gar nichts mehr haben. Schaut doch hin! Überall gibt es Naturkatastrophen: Waldbrände, Überschwemmungen, extreme Trockenheit und unsere Gletscher schmelzen schneller als ein Eis am Stiel. Kriege auf der ganzen Welt. Zivilisten werden wahllos getötet, verschleppt und gefoltert. Inflation, Arbeitslosigkeit, Korruption, Diktaturen, Sklaverei und wo bleibt die Gleichberechtigung? Ja, ich habe Angst. Doch noch mehr habe ich das Bedürfnis, etwas zu verändern. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir diesen Planeten zu einem lebenswerteren Ort machen. Davon bin ich überzeugt. Klara Grössenberger, 16

Ich hab Angst vor der Zukunft. Diese Ungewissheit, was denn passieren wird, ist für mich bedrohlich, weil ich nicht alles vorhersehen und -planen kann. Insbesondere, wenn ich die aktuellen Ereignisse auf der Weltbühne verfolge, läuft es mir kalt den Rücken runter: das Erstarken von Autokratien, während gleichzeitig Demokratien den Bach runtergehen und der Klimawandel unfassbar viel Schaden und Leid verursacht. Ob wir es schaffen, mit all dem umzugehen? Ich bin mir da nicht sicher. Kriege beginnen überall und finden scheinbar kein Ende. Menschen, die deshalb oder wegen z. B. der Folgen des Klimawandels fliehen, werden in Camps gepfercht oder ertrinken. Vielleicht bin ich ja eine Pessimistin, aber wenn ich mir unsere Welt so anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich besser wird.

Magdalena Mackinger, 17

Im Moment kommt es mir so vor, als würde wöchentlich etwas für die Geschichtsbücher geschehen. Teilweise stumpfe ich dann schon ab. Ich versuche, mich wenig mit dem zu beschäftigen. Irgendwie fühle ich mich auch schlecht, wenn ich mich nach vorne reihe und die Augen zumache, damit es mir psychisch besser geht. Die betroffenen Menschen der Krisen können das ja nicht tun. Am meisten machen mir die Bewegungen in unserer Gesellschaft Angst. Wir gehen in eine ganz falsche Richtung, als hätten wir aus der Vergangenheit nichts gelernt und werden immer unmenschlicher, oder wir waren es schon immer. Corona, Krieg, Klima brachten das Schlimmste der Menschen hervor. Ich habe gelernt, die kleinen positiven Dinge mehr wertzuschätzen. Viele Menschen und Momente machen mich glücklich und dankbar. Daran versuche ich mich festzuhängen und dann geht das schon irgendwie. Ich habe ja keine Wahl, also versuche ich das Beste daraus zu machen. Valentina Perner, 22



Das Studentenleben besteht nicht nur aus Freunde kennenlernen und Partys, auch wenn man sich es so vorstellt. In eine neue Wohnung zu ziehen, vielleicht sogar eine neue Stadt, jede Menge Ausgaben zu haben, mit denen man nicht gerechnet hat, sich um die Wäsche selbst zu kümmern. Und ganz nebenbei sollte man auch noch die Klausuren bestehen. Ohne finanzielle Unterstützung von zu Hause oder einem Einkommen, von dem man leben kann, ist das Studium eine teure und zeitaufwendige Angelegenheit. Meist hängt von all dem aber die Zukunft ab. "Schaffe ich das alles?", fragen sich daher viele. Beantworten kann ich die Frage noch nicht, was ich aber sagen kann: Ich habe mich noch nie so frei und selbstständig gefühlt wie jetzt. Sich über die Zukunft Gedanken zu machen, sich mit Geldfragen auseinanderzusetzen - alles okay. Aber die Studentenzeit sollte die beste des Lebens sein. Vielleicht muss man sich das bei all den anderen Gedanken ab und zu ins Gedächtnis rufen.

Lola Flieher, 18