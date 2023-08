Das Leid der Liebenden

Orpheus und Eurydike. Würdet ihr für eure Geliebten in die Unterwelt steigen, um sie zurückzuholen?

Habt ihr schon einmal einen geliebten Menschen verloren? Dann werdet ihr bestimmt die Schmerzen dieses Verlusts kennen. Man wünscht sich nichts sehnlicher, als den Verstorbenen wieder zurückzuholen und bei sich zu haben. Genauso ergeht es dem Sänger Orpheus in der bekannten Oper "Orpheus und Eurydike" von Christoph Willibald Gluck - aufgeführt bei den Salzburger Festspielen. Am Grabe seiner Geliebten fordert er die Götter auf, ihm Eurydike wieder zurückzugeben. Der Liebesgott Amor erhört ihn und erscheint mit einer Nachricht: Orpheus darf Eurydike wieder zu den Lebenden zurückführen, wenn er selbst in die Unterwelt steigt, dort die Furien mit seinem Gesang besänftigt und Eurydike dann zurückbringt, ohne sie einmal anzusehen.

Diese Oper, die von so viel Schmerz und Hoffnung geprägt ist, beginnt mit einer stummen Anfangsszene. Die Tänzer und Tänzerinnen sowie auch der Chor betreten die Bühne mit verlorenen Blicken und leisen, fast schleichenden Schritten. So wird das Publikum von Minute eins an mit dem Schmerz des Verlustes konfrontiert. Die trauernden Tänzerinnen und Tänzer beginnen, als die Orchestermusik einsetzt, mit einem Tanz, der einem so fremd und doch bekannt scheint. Trotz einheitlicher Bewegungen und kurzer Paarchoreografien hat man den Eindruck, jeder der Tänzer tanze nur für sich. Verloren, im Schmerz des Verlustes und des Leidens.

Die Tänze, die gut mit der Musik und dem Text abgestimmt sind, faszinierten mich sehr. Besonders die Tanzszene der Furien war für mich ein absolutes Highlight. Die Tänzer glitten und sprangen wild über die Bühne und Orpheus in ihrer Mitte versuchte, sie zu besänftigen. Was ihm schließlich auch gelang. Auch die Charaktere, die frei von geschlechtsspezifischen Zuordnungen waren, begeisterten mich sehr. Die männliche Hauptrolle beispielsweise, Orpheus, wurde von Cecilia Bartoli, einer italienisch-österreichischen Opernsängerin gesungen.

Die Figuren, der Text, die Tänze, die einfache Bühnenbeleuchtung, selbst die Kostüme, die nur in den Farben Schwarz und Weiß gehalten waren, harmonierten perfekt mit der dramatischen Musik. Dies alles trug dazu bei, dass mir in dem ein oder anderen Moment die Tränen in den Augen standen. Besonders am Schluss, als Orpheus sich zu Eurydike umdreht und sie somit für immer verliert, konnte ich die Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Mit meinem Leben soll auch der Schmerz für immer enden." Dieser dramatische Finalsatz der Oper "Orpheus und Eurydike" spukte noch lange, nachdem ich das Festspielhaus verlassen hatte, in meinem Kopf herum.

Würdet ihr für eure Geliebten in die Unterwelt steigen, um sie zurückzuholen? Würde ich? Wohl eher nicht, denn ich hätte wahrscheinlich schon die ersten Probleme, die Furien mit meinem Gesang - oder wohl eher Gekrächze - zu besänftigen. Statt selbst zu singen, besuche ich dann doch lieber die Salzburger Festspiele.

Klara Grössenberger ist 16 Jahre alt und besucht das Musik- und Sportrealgymnasium in Salzburg.