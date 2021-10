Warum unsere Autorin im Vorjahr in diese Krankheit abrutschte, erzählt sie hier.

Wie viele in meinem Alter war ich mit 16, 17 Jahren ein bisschen "fester" und ich fühlte mich überhaupt nicht mehr wohl in meiner Haut. Dazu bekam ich regelmäßig - eh nicht böse gemeinte - Kommentare über meine Figur aus meinem Umfeld. Ich war verletzt. Und der Drang, ein wenig abnehmen zu wollen, wuchs. Ich startete, hielt mich an alle strengen Regeln, die ich mir beim Essen und beim Sport gesetzt hatte. Und schon nach kurzer Zeit bemerkte ich: Wow, ...