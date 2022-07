Die Junge Seite war im Theater. Bei den Salzburger Festspielen gibt es ein Stück für Jugendliche: "Ich lieb dich".

Die Salzburger Festspiele sind weltweit bekannt und vermutlich hat jeder schon einmal etwas über sie gehört. Doch worum geht es hierbei eigentlich? Im August 1920 schlug die Geburtsstunde der Salzburger Festspiele auf dem Domplatz, inzwischen haben sie sich zum wohl berühmtesten Festival für Oper, Schauspiel und Konzert entwickelt. Das Markenzeichen der Festspiele sind das Schauspiel "Jedermann", das alljährlich vor stets ausverkauften Tribünen auf dem Domplatz aufgeführt wird, sowie die zahlreichen Opernaufführungen von Mozart und Strauss. Alljährlich werden in den sechs Festspielwochen mehr als 200 Veranstaltungen von über 250.000 Gästen

aus der ganzen Welt besucht.

Nun hatte ich die einmalige Chance, in diesem Rahmen das Kinder-Theaterstück "Ich lieb dich" anzusehen. Bei diesem Stück geht es, wie der Name schon verrät, um Liebe bzw. vielmehr um die Frage: Was ist Liebe? Das versuchen Lia und Julian gemeinsam herauszufinden, nachdem Julians Eltern beschlossen haben, sich scheiden zu lassen. Sie sind elf und zwölf Jahre alt und kennen sich schon seit dem Kindergarten. Alte Erinnerungen tauchen wieder auf und mit diesen verlassen die Kinder für einen kurzen Augenblick die reale Welt und bauen sich ihre ganz eigene Fantasiewelt auf.

In dieser vermischen sich die Zeiten, verschwinden Bedeutungen, kleine Wünsche werden ganz groß und große Sorgen auch mal kleiner.

Die Vorführung fand im Schauspielhaus Salzburg statt, weshalb es auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar war. Der Saal selbst war relativ klein und die Schauspieler daher nah beim Publikum, doch dies störte nicht, sondern ermöglichte einem als Zuschauer mehr Anteilnahme am Stück. Die Bühne wurde einfach gehalten, indem als Hintergrund ein schimmernd türkiser Vorhang diente und sich davor ein riesiger, aufblasbarer Spielhund befand. Dadurch wurde das ganze Schauspiel auf das Wesentliche gelenkt und den Darstellern selbst Freiheit in ihren Bewegungen gegeben.

Am Anfang empfand ich es persönlich äußerst merkwürdig, dass für eine längere Zeit nichts geredet wurde, und habe schon befürchtet, dieses Theater würde aus reiner Pantomime bestehen, weshalb ich umso erleichterter war, als die beiden Schauspieler dann doch anfingen zu sprechen. Das ganze Stück bestand aus nur diesen beiden Schauspielern, die in unterschiedliche Rollen schlüpften und dies lustig sowie glaubwürdig dem Zuschauer vermittelten.

Besonders gut gefielen mir die kurzen Pausen, welche zwischen den Dialogen eingesetzt wurden, um das Gesprochene zu überdenken. In dem ganzen Stück gab es oft sehr poetische, aber dennoch gut formulierte Sätze wie z. B.: "Können ist gut. Müssen ist schlecht. Und wenn Liebe nur noch Müssen ist, ist sie keine Liebe mehr." Aufgrund vieler solcher tiefgründiger Bemerkungen empfinde ich die Altersempfehlung ab zehn Jahren etwas zu früh.

Nach knapp einer Stunde war die Aufführung auch schon wieder vorbei und obwohl ich sie mir komplett anders vorgestellt habe, fand ich sie interessant und empfehle sie gerne weiter.



Julia Lüftner ist 14 Jahre alt, kommt aus Oberndorf und besucht das Musische

Gymnasium in Salzburg.