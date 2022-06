"Die Probleme werden ja nicht weniger!"

Ansturm auf die Schulpsychologen. Wohin sich Jugendliche mit psychischen Problemen wenden können.

Die Schulen sind geöffnet, die Klassen sind voll, Unterricht findet in Präsenz statt und die Masken sind auch bereits verschwunden. Zu der diesjährig zurückgekehrten Normalität gehört aber auch der Schulstress - sprich: Schularbeiten, Tests, Wiederholungen und Hausübungen. Diese sind wieder alle zu erledigen wie früher und das trotz teilweise immer noch bestehender Lerndefizite und vor allem mentaler Probleme. Es wird geschätzt, dass etwa eine Million Kinder österreichweit mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Therapieplätze zu finden wird dadurch auch zunehmend schwieriger. Eine Anlaufstelle für mentale Probleme bei Schülerinnen und Schülern stellt deshalb zunehmend die Schulpsychologie dar. Doch wie genau diese helfen kann und hilft und wo sie an ihre Grenzen stößt, ist oftmals noch unbekannt.

Schüler D. erzählt, er habe schon jahrelang psychische Probleme. Ein Besuch bei der Schulpsychologin komme für ihn nicht infrage. "Ich bin schon mehrere Jahre in professioneller Behandlung, meine Probleme sind zu groß, um durch psychologische Betreuung in der Schule gelöst werden zu können." Damit ist D. leider nicht allein, das bestätigt auch Helene Mainoni-Humer, Leiterin der Abteilung Schulpsychologie in der Bildungsdirektion Salzburg. Sie schildert: "Seit dem Beginn der Covidpandemie konnten wir zwar keinen Anstieg der Fallzahlen feststellen, aber der Schweregrad hat sich verändert. Ein Anstieg ist jedenfalls bei Alltags- und Zukunftsängsten feststellbar."

Die Aufgaben der Schulpsychologie sind auch um einiges vielfältiger, als von vielen angenommen. So sind Schulpsychologen nicht nur Ansprechpartner für die Schüler, sondern ebenfalls für die Pädagogen und die Erziehungsberechtigten. Dabei werden grundsätzlich alle psychologischen Fragestellungen behandelt, die im Schulsetting aufkommen. Die jeweiligen Schulpsychologen kommen dazu an die Schulen, außerdem besteht die Möglichkeit, ein Beratungszentrum aufzusuchen. In Salzburg befinden sich diese derzeit in Hallein, Salzburg-Stadt, Tamsweg, St. Johann und Zell am See. Diese Beratungsstellen sind zumeist auch gut besucht. Sie haben den Vorteil, dass weder die Schule noch die Klassenkollegen von der Kontaktaufnahme erfahren. Schüler D. erkennt darin jedenfalls einen Vorteil. Er erklärt: "Es ist unangenehm, wenn man mitten in der Unterrichtsstunde rausgehen muss und alle wissen, dass man gleich Therapie hat." Er wünscht sich mehr Diskretion in der Schule, wenn es um psychische Anliegen geht.

Schülerin A. pflichtet ihm bei. Sie nahm nach dem Tod ihres Vaters psychologische Betreuung in ihrer Schule in Anspruch. Ihre Erfahrungen waren durchwegs positiv und die Gespräche halfen ihr. Sie wünscht sich aber ebenfalls mehr Diskretion und einen Ausbau der Stunden. "Ich wollte eigentlich öfter das Angebot der Schulpsychologie nützen, aber die Betreuungsstunden an unserer Schule wurden gekürzt. Jetzt kam die Psychologin nur noch drei Mal pro Semester zu uns", schildert sie. Mainoni-Humer sagt auch, sie würde sich freuen, wenn es zu einem Ausbau der Schulpsychologie käme. "Wir merken natürlich, dass der Bedarf da ist. Und die Probleme werden ja nicht weniger. Besonders im präventiven Bereich gibt es noch Luft nach oben."

In der öffentlichen Wahrnehmung sind psychische Probleme von Schülern spätestens seit der Covidpandemie angekommen. Das zeigt auch das Mental-Health-Jugendvolksbegehren, das mit 138.131 gesammelten Unterschriften die Hürde geschafft hat, um im Nationalrat behandelt zu werden.

Das Volksbegehren fordert ebenfalls präventive Maßnahmen und eine weitere Sensibilisierung zu mentaler Gesundheit an Schulen. Es fordert aber auch eine Erhöhung der Anzahl der Schulpsychologen. Schülerin A. freut sich jedenfalls - nur, der diesjährigen Maturantin werden zukünftige Veränderungen nicht mehr viel nützen, dazu hätte die Diskussion über mentale Gesundheit bei Jugendlichen schon viel früher anfangen müssen.



Stefan Garic (19) kommt aus Wörschach (Steiermark) und besucht die Maturaklasse der HLW Wolfgangsee.