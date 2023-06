Die SN-Jugendseite: Schluss mit Greenwashing!

Warum wir aufhören sollten, alles immer als nachhaltig und grün zu bewerben.

Umweltbezogene Themen werden, so scheint es zumindest, immer mehr Menschen wichtig, wenngleich man auch festhalten muss, dass dies nicht bei allen so ist. Mehr und mehr Firmen versuchen sich daher neu zu positionieren und ihre Produkte nachhaltiger zu gestalten - oder sie zumindest als grün zu vermarkten. Grün wird zunehmend sexy, während es früher als eine Spinnerei einiger weniger abgetan wurde.

Es ist begrüßenswert, dass Nachhaltigkeit plötzlich zu einem wichtigen Kaufargument wird. Was uns aber nicht weiterbringt, ist, immer mehr Dinge als grün und nachhaltig zu bezeichnen, obwohl sie es häufig absolut nicht sind.

Beginnen möchte ich mit der Baubranche: Laut einem im Jahr 2022 veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen (UN) über die globale Baubranche machte der Gebäudesektor etwa 37 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Dazu gehören zum Beispiel der Strom für die Häuser, die Energie zum Heizen, aber auch die Produktion der Baumaterialien und die Errichtung von Gebäuden. Im Vergleich dazu macht der Flugverkehr "nur" etwa zwei bis drei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus. Betrachtet man zum Beispiel anhand von Deutschland die Abfälle, welche im Bausektor anfallen, dann machen diese mehr als die Hälfte des Müllaufkommens aus. Wir stehen also vor einem gigantischen Bereich, der alles andere als nachhaltig zu sein scheint. Umso spannender ist es dann, wenn man in Zeitschriften Werbung von Beton sieht, mit Slogans wie: "Welcher Baustoff baut Brücken in eine CO2-neutrale Zukunft?" Dabei ist Beton mit seinem Bestandteil Zement alles andere als klimafreundlich und für einen riesigen Ausstoß an Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Ich finde also, dass uns derartig vereinfachte Werbeslogans nicht weiterbringen. Wenn permanent versucht wird, Bereiche als grün zu verkaufen, obwohl sie es oft gar nicht sind, verzerrt das unsere Wahrnehmung. Und das ist in der aktuellen Lage alles andere als verantwortungsvoll.

Ein anderer kritischer Punkt, den ich ansprechen möchte, wäre der Verkehr. Mittlerweile habe ich oft den Eindruck, dass seitens der Automobilkonzerne oder der Politik folgendes Gefühl vermittelt wird: Kraftstoffbetriebene Autos sind schlecht, mit Strom betrieben hingegen nahezu unbedenklich. So bekommt man etwa nur mit einem E-Auto ein grünes Kennzeichen. Eines der stark wachsenden Fahrzeugsegmente sind aber nun E-SUVs. Ein SUV ist ein Stadtgeländewagen. Wenn man einen großen E-SUV neben einem kleinen und kompakt gehaltenen Verbrenner auf einem Parkplatz sieht, müsste man eigentlich hinterfragen, warum das schwere E-Auto ein grünes Kennzeichen hat. Mit benzin- und dieselbetriebenen Pkw weitermachen wie bisher ist höchstwahrscheinlich keine vernünftige Option. Sinnvoller wäre vermutlich, sich lieber statt nach einem E-SUV, die immer noch größer und in Werbespots angepriesen werden, nach einem kompakteren und leichteren E-Auto umzusehen.

Am Schluss möchte ich noch auf die unzähligen kleineren Bereiche eingehen, auf die wir als Konsumenten Einfluss haben. In der Summe hinterlassen unsere vielen kleinen Kaufentscheidungen auch hier einen riesigen Berg an Müll, verbrauchen enorm viel Energie in der Herstellung und auf ihrer Reise um die Welt. Wir unterschätzen, dass das neue iPhone, die neuen Bluetooth-Kopfhörer oder eine neue Jeans im Kleiderschrank ihre Spuren hinterlassen. Firmen versuchen geschickt, auch kleine Produkte als grün zu vermarkten. "60% recycelte PET-Flaschen" oder "50% weniger CO2-Emissionen" liest man dann. Lustigerweise kann man gerade auf diese irreleitenden Werbeslogans relativ passend mit zwei Sätzen aus einem Werbeflyer der US-Outdoormarke Patagonia, die sich größtmögliche Nachhaltigkeit als Maßstab gesetzt hat, antworten: "Don't buy what you don't need. Think twice before you buy anything", wird hier unter dem Bild einer Outdoorjacke geschrieben. Wahrscheinlich können wir nur so in eine wirklich nachhaltigere Zukunft steuern: lieber zwei Mal nachdenken, ob wir das jetzt wirklich brauchen.

Armin Brandstätter ist 22 Jahre alt, kommt aus St. Michael im Lungau und studiert Architektur in Graz.