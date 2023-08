Diese Wut klingt nach

Ein Theaterabend, der in Erinnerung bleibt. Vor einiger Zeit las ich einen Roman, der mich aufgewühlt zurückließ. "Die Wut, die bleibt" von Mareike Fallwickl hinterlässt Eindruck.

ls ich hörte, dass der Roman im Rahmen der Festspiele inszeniert werden soll, war ich erst skeptisch. Dass es der Regisseurin Jorinde Dröse gelingen würde, diesen Text auf die Bühne zu bringen, konnte ich mir beim besten Willen kaum vorstellen. Trotzdem war für mich klar: Das muss ich sehen.

Bereits die erste Szene macht neugierig. Man sieht Helene (Johanna Bantzer) ganz in Weiß, bei der Geburt ihrer Tochter. Obwohl keine Ärzte und auch kein Baby zu sehen sind, taucht man ein in dieses Erlebnis. "Wir werden das gut machen wir beide", verspricht Helene dem Neugeborenen. "Ich werde nie von deiner Seite weichen." In der nächsten Szene befinden wir uns im Jetzt, fast 15 Jahre später. Und obwohl auch hier nur die Mutter auf der Bühne ist, meinen wir auch die schlecht gelaunte Teenagertochter am Küchentisch zu sehen, die zwei kleinen Burschen, die mit dem Essen spielen, sich streiten und nie Ruhe geben. Auch Johannes, den Vater, können wir uns vorstellen. "Haben wir kein Salz?", fragt er. Und da steht Helene auf. Johannes hat zwar nichts getan, aber vielleicht ist auch genau das das Problem. Helene geht zum Balkon und springt. Erdrückende Stille im Publikum.

Zurück bleibt die Lücke in der Familie. Johannes (Max Landgrebe) ist überfordert, Haushalt, Kinder und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Zum Glück ist da Sarah (Anja Herden), Helenes beste Freundin, kinderlos und selbstständig, die nur allzu gern einspringt, froh ist, dass sie helfen kann. Aus dem anfänglichen Vorhaben, wenige Tage zu bleiben, werden Wochen, Monate. Die zunehmende Verzweiflung und Überforderung Sarahs, die uns Anja Herden grandios nahebringt, lässt Johannes kalt. Er nimmt den Zustand hin, stellt ihn nicht einmal infrage.

Wem das sauer aufstößt? Lola, bravourös gespielt von Nellie Fischer-Benson. Nach dem Tod ihrer Mutter beginnt sie Rollenbilder zu hinterfragen. "Ihr habt es euch gemütlich gemacht in eurem Selbsthass", stellt sie fest und wird immer wütender, auf das Patriarch, auf die Frauen, die zurückstecken, ja eigentlich auf alle. Sie beschließt zurückzuschlagen. Gemeinsam mit drei anderen Mädchen beginnt sie Männer, die ungestraft mit Gewaltverbrechen an Frauen davongekommen sind, zu verprügeln. Das wird tänzerisch dargestellt mittels Choreografien von Suzan Demircan. In diesen Momenten ist die Wut, die Lola verspürt, beinahe greifbar.

Sarah werden durch Lola die Augen geöffnet, letzten Endes ringt sie sich nach fast einem Jahr unbezahlter Care-Arbeit durch, Johannes die Meinung zu sagen und sich auch von ihrer Beziehung zu Leon, dargestellt von Fabian Dott, zu lösen. Dieser Wutausbruch zählt zu Anja Herdens glanzvollsten Momenten an diesem Abend. Und auch Lola lässt Johannes und ihre Brüder zurück, denn als die Mädchen es bei der Rache einmal zu weit treiben, beschließen sie weiterzuziehen. Das Stück endet mit dem starken Satz: "Frauen wie wir werden überall gebraucht."

Obwohl alle Schauspielerinnen und Schauspieler überzeugen, ist die wahre Trägerin des Stücks Johanna Bantzer als Helene. Auch nach ihrem Tod funktioniert sie als Erzählerin und Begleiterin. Sie wechselt Kostüme und Rollen und verkörpert diese mit faszinierender Leichtigkeit. Das einfache und doch raffinierte Bühnenbild besteht aus einem "Kasten" auf Stelzen, der abwechselnd Helenes und Sarahs Wohnung darstellt. Unten ist Platz für die Emotionen, vor allem für die Wut. Leider war die Inszenierung von Anfang an etwas überzeichnet, teilweise wurden Emotionen sehr überspitzt dargestellt. Einerseits notwendig und ein Mittel, um die Ernsthaftigkeit zu vermitteln, stellenweise aber doch zu viel. Zudem orientiert sich die Bühnenfassung meiner Meinung nach sehr stark am Roman, bis auf wenige Änderungen bleibt es leider mehr bei einer Nacherzählung des Buchs.

Trotzdem ist es alles in allem eine gelungene Inszenierung. Mal ertönte lautes Gelächter, ein andermal herrschte bedrücktes Schweigen im Publikum. Die Männer wirkten nachdenklich, fast beschämt, und die Frauen, die einen Großteil des Publikums ausmachten, fühlten sich gewiss bestätigt und vor allem gehört! Als schließlich die Lichter ausgingen, gab es für das Publikum kein Halten. Der Applaus wollte kein Ende finden.

Wie auch Fallwickls Roman hinterlässt die Inszenierung Eindruck. Man hinterfragt bisherige Ansichten, es herrscht Diskussionsbedarf. Schon auf dem Weg zum Ausgang hörte ich Debatten zum Inhalt. Fest steht: ein Theatererlebnis, das in Erinnerung bleibt.

Elisa Wimmer (15) kommt aus Anthering und geht in das Musische Gymnasium.