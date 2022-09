Ein Abenteuer mit den Pfadfindern: Wir bauen uns ein Floß

Sarah hat mit ihrer Truppe dann auch gleich eine erste Ausfahrt genossen.

Ein Auto voll Holz - so treffen wir uns beim Pfadfinderheim in Oberndorf. Wir bauen unser eigenes Floß, mit dem wir dann auf der Salzach bis nach Überackern fahren wollen. Zuerst suchen wir perfekte Rundlinge und Fässer. Die Fässer werden auf ihre Wasserfestigkeit überprüft, anschließend werden die Rundlinge zusammengebunden. Leider haben wir zum Auftakt nur zwei Stunden Zeit und warten ungeduldig auf die nächsten Pfadfinderstunden, um das Floß so schnell wie möglich fertig zu machen.

Beim nächsten Mal binden wir die Fässer an die Rundlinge. Währenddessen schneiden ein paar von uns die Holzbretter, um eine Sitzfläche zu bekommen. Nachdem alle Bretter gleich lang geschnitten sind, holen wir Nägel und Hammer und fangen fleißig an, die Bretter anzunageln. Um einen perfekten Bug hinzubekommen, kürzen wir die Bretter nochmal und nageln sie im rechten Winkel an das Floß. Natürlich darf eine Sitzbank am Bug nicht fehlen. Ganz hinten kommt auch noch eine Lehne mit Loch für ein Ruder.

Natürlich bekommt jeder noch ein Ruder, um sich besser fortbewegen zu können oder wieder an Land zu kommen. Um besser am Floß sitzen zu können, bauen wir noch Lehnen an und natürlich kommt ganz zum Schluss noch ein Mast für die Fahnen auf das Floß. Insgesamt hat der Bau bis zur Fertigstellung ganze drei Wochen gedauert. Wir alle freuen uns schon, unser neues Floß auszuprobieren, und fiebern auf die Floßfahrt hin.

Jetzt kann es losgehen

Mit wasserfesten Rucksäcken und Schwimmwesten treffen wir uns voller Vorfreude beim Pfadfinderheim, um die langersehnte Floßfahrt auf der Salzach endlich zu machen. Mit viel Kraftaufwand heben wir unser selbst gebautes Floß in die Salzach. Nachdem wir uns alle gründlich mit Sonnencreme und Mückenspray eingecremt haben und unser Beiboot den Fotoplatz erreicht hat, geht es endlich los.

Wir paddeln fleißig, um in die Strömung zu kommen. Nach einer wilden Stelle und ein paar Fotos von uns packen wir die Gitarre aus und singen ein paar Pfadfinderlieder. Für eine kleine Pause nützen wir das Kehrwasser, um an Land zu kommen. Endlich, nach vier anstrengenden Versuchen und nachdem wir fast unseren Mast an einen Baum verloren haben, schaffen wir es.

Nach der Pause merken wir, dass die hinteren Fässer ziemlich weit im Wasser sind, und steuern auf die nächste Sandbank zu, um die Fässer zu entleeren. Völlig erschöpft und durchnässt kommen wir an unserem Schlafplatz an und entfachen sofort ein Lagerfeuer, um uns wieder aufzuwärmen. Nach einem guten Abendessen wärmen wir unsere Schlafsäcke und schlafen gemütlich ein.

Wir sinken im Lehm ein

Am Morgen starten wir wieder los. In Burghausen (Deutschland) fahren wir durch ein paar Brücken und staunen über die lange Burg. Nach ein paar schnellen Strömungen parken wir perfekt neben einer Lehmwand voller nistender Vögel. Wir beobachten sie und füllen unsere Wasserflaschen auf.

Als wir wieder aufs Floß steigen, sinken wir im Lehm ein und versuchen, unsere Rucksäcke sauber zu halten. Später überlegen wir, ob wir nicht schon wieder die Fässer ausleeren sollten, entscheiden uns aber dagegen, da wir so schön in der Strömung sind.

Abgelenkt, weil wir von ein paar Spaziergängern fotografiert werden und nur knapp einer gefährlichen Sogwirkung ausweichen können, verpassen wir unsere Ausstiegsstelle in Überackern. Wir ärgern uns, gehen an Land und klettern einen steilen Hang hinauf, um wieder zur Ausstiegsstelle zu kommen. Wir stellen uns in einer Reihe auf und fangen an zu ziehen, um das Floß stromaufwärts zu bekommen. Ratlos überlegen wir, wie wir das schwere Teil auf den Anhänger bringen und ob wir die Fässer oben lassen oder runtergeben. Wir einigen uns, dass die Fässer geleert, aber vom Floß nicht abmontiert werden.

Mit unserer letzten Kraft heben wir das Floß an, um das Wasser aus den Fässern zu bekommen, und heben es auf den bereitstehenden Anhänger. Gemütlich fahren wir mit einem Auto zurück nach Oberndorf.



Sarah Flachberger ist 15 Jahre alt, kommt aus Oberndorf und besucht die 2. Klasse der HLWM Annahof in Salzburg.