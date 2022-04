Ein Tipp an Hollywood: Stalking ist nicht romantisch!

Hollywoods Verharmlosungen. Wie toxische Beziehungen in Filmen romantisiert werden.

Was fällt euch zu diesen Filmen ein: "Twilight", "After Love", "Fifty Shades of Grey", "The Kissing Booth"? Den meisten wird das Wort "Liebesfilm" in den Sinn kommen. All diese Filme basieren auf Büchern, die von Frauen geschrieben wurden, und werden von der Gesellschaft als "romantisch" angesehen. Auf den zweiten Blick stellt man aber fest, dass sie Elemente beinhalten, die recht problematisch sind.

Das fängt bei den Figuren an: der Bad Boy und das Good Girl. Der männliche Teil der Partnerschaft (die in solchen Filmen eigentlich immer heterosexueller Natur ist) hat oft Aggressionsprobleme wie Hardin aus "After Love" und neigt zu starker Eifersucht. Er ist oft kontrollsüchtig und sein schlechtes Verhalten wird auf ein Trauma zurückgeführt, das nur durch die wahre Liebe geheilt werden kann. Seine Herzallerliebste hingegen ist oft schüchtern, in Sachen Partnerschaft unerfahren (im Gegensatz zu ihm) und innerhalb weniger Tage wie Bella aus "Twilight" "unsterblich und unwiderruflich verliebt". Was ebenfalls auffällt, ist das starke Machtgefälle in diesen On-off-Beziehungen. Der Mann steht immer in irgendeiner Weise über seiner Partnerin, ist beispielsweise beliebter wie Hardin ("After Love") oder Noah ("The Kissing Booth"), reich wie Christian Grey ("Fifty Shades of Grey", im Bild eine Szene aus dem Film) oder ein übermenschlich schneller, starker, unsterblicher Vampir wie Edward ("Twilight").

In "365 Days" wird Laura gar von ihrem Liebsten, dem Mafiaboss Massimo, entführt und gefangen gehalten. Zum Ende hin werden in all diesen Filmen ihre Partner meist zu einem Teil der Identität der Heldinnen. Bella wird selbst zur Vampirin, Anastasia verdankt ihren Erfolg Christian.

Und Stalking scheint normal zu sein: So steigt Edward heimlich in Bellas Zimmer und beobachtet sie beim Schlafen. Christian Greys obsessives und kontrollierendes Verhalten geht so weit, dass der YouTube-Kanal "The Film Theorists" ein 18 Minuten langes Video nur der Theorie gewidmet hat, dass Grey Sektenmethoden nutzt, um Anastasia unter seine Fittiche zu bekommen.

Nun könnte man sich fragen: Wo liegt das Problem? Wären die Beziehungen normal, wären die Filme nach nur zehn Minuten vorbei. Das Problem ist, dass sich solche Reihen meist an Jugendliche richten, die oftmals die Toxizität der abgebildeten Beziehungen nicht erkennen und daher beigebracht bekommen, dass es romantisch sei, wenn der Partner bei jeder freundlichen Konversation mit Außenstehenden eifersüchtig wird oder wenn die Partnerin das Smartphone überwacht. So etwas soll nicht in einer gesunden Beziehung vorkommen, wird aber in den Medien normalisiert.

Bei einer Studie der Universität Michigan aus dem Jahr 2013 wurden 426 Collegestudentinnen in drei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe sah einen Film, der Stalking als romantisch darstellte, eine sah einen Film, der Stalking als gruselig darstellte, und die dritte Gruppe sah einen Film, der Stalking nicht beinhaltete. Resultat: Teile jener Gruppe, der Stalking als romantisch gezeigt wurde, glaubten danach mehr daran, dass Stalking etwas Positives sei.

Ich finde es teils schockierend, was in den Medien alles romantisiert wird. Klar, oft gibt es laute Kritik, wie bei "365 Days", aber ich befürchte, dass dies die Zielgruppe nicht erreicht. Denn nach Veröffentlichung dieses Films auf Netflix tauchten massenhaft Videos im Internet auf, in denen erzählt wird, man würde sich von Massimo auch entführen lassen, er sehe ja so gut aus. Toxische Beziehungen und Stalking sind schädlich und gefährlich, so etwas sollte und darf nicht verharmlost werden.

Natürlich wäre ein Film über eine stinknormale Beziehung langweilig, aber dann sollte man doch zumindest am Ende des x-ten Films die Heldin erkennen lassen, dass das nicht gesund ist. Kleine Faustregel: Stellt euch bei einem gut aussehenden Bad Boy vor, er wäre hässlich wie die Nacht und lebte in einem Wohnwagen. Ist sein Verhalten immer noch süß? Nein? Dann sollte man vielleicht darauf achten, dass der nächste Partner ihm nicht ähnelt.



Magdalena Mackinger (15) aus St. Pantaleon (OÖ) besucht die 10. Klasse Gymnasium in Laufen (D).